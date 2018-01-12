0
21:15
Михаил Ведерников предложил создать электронную продажу билетов на поезда Псковской области
20:44
1,5 млн рублей направят на реставрацию псковской Церкви Косьмы и Дамиана с Примостья
13:03
Псковской областной типографии больше не грозит банкротство
16:36
Руководитель УФАС по Псковской области рассказала, как привлечь к ответственности навязывающих услуги страховщиков
21:34
Европейские компании в 2018 году потеряют один миллиард долларов из-за российского газа
22:27
Псковские животноводы увеличили надои молока на 11%
21:13
«Горячая линия» по вопросам качества продуктов проходит в Псковской области
Еще новости
Экономика

Более 400 миллионов вернули псковские приставы банкам в 2017 году

За 2017 год судебные приставы-исполнители Управления ФССП России по Псковской области фактическим исполнением окончили 3 тыс 936 исполнительных производств по взысканию задолженности по кредитным обязательствам. Банкам возвращено около 446 миллионов рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства. 

Судебные приставы Псковской области взыскали 402 миллиона рублей, что на 42 миллиона рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего окончено и прекращено исполнительных производств по различным основаниям на сумму в 813 миллионов рублей.

Всего на исполнении в Управлении ФССП России по Псковской области находилось около 36 тысяч исполнительных производств с учетом остатка прошлых лет о взыскании кредитной задолженности на сумму в около 5 миллиардов рублей. В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей находилось на исполнении 514 исполнительных производства, а в отношении физических лиц — более 35 тысяч. Добровольно расплатились с долгами 1 тыс. 458 жителей Пскова и Псковской области. Они погасили задолженности на общую сумму 66 миллионов 840 тысяч рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников предложил создать электронную продажу билетов на поезда Псковской области
12 января 2018
Михаил Ведерников предложил создать электронную продажу билетов на поезда Псковской области 1
1,5 млн рублей направят на реставрацию псковской Церкви Косьмы и Дамиана с Примостья
12 января 2018
1,5 млн рублей направят на реставрацию псковской Церкви Косьмы и Дамиана с Примостья
Псковской областной типографии больше не грозит банкротство
12 января 2018
Псковской областной типографии больше не грозит банкротство 4
Руководитель УФАС по Псковской области рассказала, как привлечь к ответственности навязывающих услуги страховщиков
11 января 2018
Руководитель УФАС по Псковской области рассказала, как привлечь к ответственности навязывающих услуги страховщиков 2
Европейские компании в 2018 году потеряют один миллиард долларов из-за российского газа
10 января 2018
Европейские компании в 2018 году потеряют один миллиард долларов из-за российского газа 1
Псковские животноводы увеличили надои молока на 11%
09 января 2018
Псковские животноводы увеличили надои молока на 11%
«Горячая линия» по вопросам качества продуктов проходит в Псковской области
09 января 2018
«Горячая линия» по вопросам качества продуктов проходит в Псковской области
Эксперты рассказали, как подорожает жилье в 2018 году
07 января 2018
Эксперты рассказали, как подорожает жилье в 2018 году

Идет загрузка...