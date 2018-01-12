Более 400 миллионов вернули псковские приставы банкам в 2017 году

19:53, 16 января 2018, ПАИ

За 2017 год судебные приставы-исполнители Управления ФССП России по Псковской области фактическим исполнением окончили 3 тыс 936 исполнительных производств по взысканию задолженности по кредитным обязательствам. Банкам возвращено около 446 миллионов рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Судебные приставы Псковской области взыскали 402 миллиона рублей, что на 42 миллиона рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего окончено и прекращено исполнительных производств по различным основаниям на сумму в 813 миллионов рублей.

Всего на исполнении в Управлении ФССП России по Псковской области находилось около 36 тысяч исполнительных производств с учетом остатка прошлых лет о взыскании кредитной задолженности на сумму в около 5 миллиардов рублей. В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей находилось на исполнении 514 исполнительных производства, а в отношении физических лиц — более 35 тысяч. Добровольно расплатились с долгами 1 тыс. 458 жителей Пскова и Псковской области. Они погасили задолженности на общую сумму 66 миллионов 840 тысяч рублей.