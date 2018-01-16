Изменения в генплан Пскова рассмотрели участники публичных слушаний

20:14, 16 января 2018, ПАИ

Сегодня, 16 января, в Пскове прошли публичные слушания под председательством главы города Ивана Цецерского, на которых рассматривались земельные вопросы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, обсуждалось внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Псков».

Докладчиком выступил начальник Управления по градостроительной деятельности администрации города Пскова - главный архитектор Пскова Сергей Кондратьев. Он рассказал о проведенной работе по корректировке Генерального плана города, во время которой было учтено около 100 пожеланий. В настоящее время требуется внесение изменений по перезонированию некоторых земельных участков для приведения Правил землепользования и застройки в соответствие с Генеральным планом. Участники публичных слушаний рассмотрели изменения, касающиеся более 20 земельных участков. До сегодняшнего дня заинтересованные лица могли ознакомиться с документами, относящимися к теме публичных слушаний, в Управлении по градостроительной деятельности администрации города Пскова с 15 ноября 2017 года.

Особо значимым стало рассмотрение вопроса о реализации важного для Пскова проекта «Городской народный парк», идея которого была предложена главой города. В настоящее время завершается процесс межевания территории и определения границ будущего Народного парка в районе Степановского лужка на Завеличье. Его площадь составляет чуть более 14 га. Продолжается сбор предложений от псковичей, затем будет проходить их обработка, обсуждение со специалистами и формирование проекта.

Иван Цецерский подчеркнул, что Завеличью необходим парк, и муниципалитет работает над тем, чтобы его создание финансировалось из федерального проекта «Парки малых городов». Идею создания многофункционального общественного пространства с доступностью для маломобильных групп населения в Пскове в районе Степановского лужка на Завеличье поддержали специалисты по охране объектов культурного наследия, отметив, что территория не имеет обременений. За комплексное освоение прибрежной зоны от Радиозавода до моста Александра Невского выступили общественники, молодежное сообщество предложило при реализации учесть спортивную составляющую и свободный доступ к сети Интернет, ветераны - виды отдыха в зимний период. В ходе рассмотрения вопроса собравшиеся одобрили изменение нескольких территориальных зон для Народного парка по улицам Кузбасской дивизии, Подвишенской, в том числе в границах берегов реки Великой, для спортивного досуга, отдыха, развлечений, туризма. По итогам слушаний было решено рекомендовать администрации города Пскова принять положительное решение по данному вопросу.

Дискуссию вызвало рассмотрение вопроса по изменению зоны многоэтажной жилой застройки в границах улиц Ипподромной, Северной и Гдовской на зону объектов городского транспорта для строительства автозаправочной станции. Жители расположенных рядом многоквартирных домов неоднократно просили застройщика обустроить им зеленую зону и место отдыха. Жительница дома 125 по улице Ипподромной рассказала, что люди собрали подписи против строительства в этом месте автозаправки и изменения зоны. Она сообщила, что автозаправочная станция и парковка для машин существует неподалеку. Глава города добавил, что сегодня не обсуждается вопрос строительства автозаправочной станции, вместе с тем мнение горожан находится в приоритете руководства города.

От имени жителей района выступил депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков и поставил вопрос о целесообразности перезонирования данного земельного участка. Он предложил исключить этот пункт из общего списка для внесения изменений в Правила землепользования и застройки города, вернув на доработку и повторное рассмотрение на городской Комиссии по землепользованию. Его поддержал глава города: «Если надо, будем вносить изменения в генплан в этой части, мы всегда идем навстречу жителям».

В итоге указанный земельный участок был исключен из проекта решения гордумы, и администрации города было рекомендовано проработать дополнительно этот пункт с учетом пожеланий жителей, поступивших в ходе публичных слушаний.