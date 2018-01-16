Интерактивный семинар для учителей немецкого языка пройдёт в Пскове

20:25, 16 января 2018, ПАИ

Cеминар «Deutsch nicht nur im Unterricht» для учителей немецкого языка состоится 17 января в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 имени Л.И. Малякова» в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении образования Псковской области.

На семинаре учителя смогут познакомиться с целями, формами и предпосылками внеурочной деятельности, узнают, как организовать внеурочную деятельность так, чтобы учитывать индивидуальные потребности и особенности учащихся, научатся планировать внеурочную и внеклассную деятельность и многое другое. Семинар будет проходит в интерактивной форме, участники смогут не только познакомиться с новой информацией, но и попробовать реализовать на практике отдельные аспекты. Семинар проведет эксперт проекта Анисимова Марина. По итогам семинара участникам будет выдан сертификат.

Мероприятие пройдёт по адресу: город Псков, улица Печорская, дом 3, 2 этаж, читальный зал. Начало семинара в 9:00.