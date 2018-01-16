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Общество

Осложнение дорожной обстановки ожидается в Псковской области

В связи с изменившимися погодными условиями на территории Псковской области может осложниться дорожная обстановка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Уважаемые водители, помните о необходимости заранее притормаживать возле пешеходных переходов, перед поворотами и перекрестками. Двигайтесь с той скоростью, которая позволяет вам полностью контролировать транспортное средство, особенно при гололедице», - призвали псковичей в полиции. Скоростной режим должен обеспечивать возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил дорожного движения. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства. 

«Уважаемые пешеходы, помните, что автомобиль нельзя остановить мгновенно. Исключите выход на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей, строений и других объектов, которые не позволяют водителю вас заметить», - добавили в УМВД. При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.

Родителям также советуют провести со своим ребенком беседу о правилах безопасного поведения на улице прежде, чем он пойдет на прогулку. При перевозке детей в автомобиле нужно использовать детские удерживающие устройства.

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