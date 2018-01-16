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Спорт

Подведены итоги финальных игр школьной лиги по мини-футболу в Псковской области

Подведены итоги финальных игр школьной лиги по мини-футболу среди общеобразовательных организаций Псковской области в младшей возрастной группе 2006-2007 годов рождения, которая состоялась 14-15 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки региона. 

Среди мальчиков 1 место заняла СОШ №2 Пскова, 2 место – СОШ №2 города Великие Луки, 3 место – СОШ №1 Острова. В номинациях:«Лучшй игрок» победу одержал Павел Андреев (Остров), «Лучший вратарь» - Никита Бурлаков (Великие Луки), «Лучший бомбардир» - Никита Шацкий (СОШ №2 Пскова). 

Среди девочек 1 место завоевала команда Куньинской школы, 2 место - МБОУ «ЦО «Псковский педагогический комплекс», 3 место - Порховская СОШ №1. В номинациях «Лучший игрок» отмечена Валерия Тышкевич (ППК), «Лучший вратарь» - Алина Михайлова (Куньинская СОШ), «Лучший бомбардир» - Михайлова Алина (ППК).

Победители и призеры соревнований награждены кубками медалями и грамотами Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту. В номинациях усастники получили футбольные статуэтки.

Куньинская школа (девочки) и школа № 2 города Пскова (мальчики) будут защищать честь Псковской области на соревнования Северо-западного Федерального округа в Санкт-Петербурге с 19 по 24 февраля.

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