Первая партия огурцов в Псковской области запланирована к 23 февраля

21:25, 16 января 2018, ПАИ

В тепличных комбинатах Псковской области высажена рассада огурцов для нового сезона. По традиции первые партии огурцов планируется получить к 23 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в Главном госуправлении сельского хозяйства и гостехнадзора по региону.

Производство овощей защищённого грунта в 2017 году по области составило 3 тыс. 571,1 тонн или 109% к уровню 2016 года, при урожайности 29,8 кг/м2. Произведено огурцов 2 тыс. 436,8 тонн, томатов 1 тыс. 128,7 тонн, прочих овощей - 5,6 тонн.

Лидером производства овощей защищённого грунта стало ООО «Великолукское-ТОК» Великолукского района, которое вырастило 1 тыс. 994 тонны овощей. В ЗАО «Агрофирма Победа» Псковского района производство овощей защищённого грунта составило 1 тыс. 577,1 тонн.