Конкурс на предоставление субсидий в сфере футбола объявлен в Псковской области

21:34, 16 января 2018, ПАИ

Конкурс на предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере профессионального (нелюбительского) и любительского футбола, объявлен в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете региона по физической культуре и спорту.

В перечень документов, необходимых для получения субсидий, в обязательном порядке должны быть включены:

1) заверенные в установленном порядке копии учредительных документов юридического лица – претендента на получение субсидии;

2) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица – претендента на получение субсидии;

3) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

4) документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица – претендента на получение субсидии;

5) документы, подтверждающие допуск юридического лица – претендента на получение субсидии к участию в спортивных соревнованиях по футболу в текущем финансовом году;

6) документы, содержащие итоги выступления юридического лица – претендента на получение субсидии в спортивных соревнованиях по футболу в отчетном финансовом году;

7) документы, подтверждающие наличие в юридическом лице – претенденте на получение субсидии детских клубных команд;

8) копия регламента спортивных соревнований по футболу;

9) копия утвержденного органами управления юридического лица – претендента на получение субсидии плана подготовки к участию в спортивных соревнованиях по футболу;

10) смета затрат, связанных с оказанием услуг в сфере профессионального (нелюбительского) и любительского футбола, осуществляемых юридическим лицом – претендентом на получение субсидии в целях, указанных в пункте 2 настоящего Положения;

11) гарантийное письмо, содержащее обязательство по осуществлению софинансирования Организацией затрат, указанных в пункте 2 настоящего Положения, с указанием размера такого софинансирования;

12) справка, подтверждающая отсутствие на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

13) справка, подтверждающая отсутствие на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами и иной просроченной задолженности перед областным бюджетом;

14) справка, подтверждающая, что заявитель не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;

15) справка, подтверждающая, что заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

Документы принимаются по адресу: город Псков, улица Некрасова, дом 23, кабинет 26 с 9:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00) в рабочие дни в течение 10 рабочих дней после опубликования объявления до 29 января включительно.