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Культура

Выставка «Улицы моих Великих Лук» открылась в городе

В Центре эстетического воспитания Великих Лук состоялось торжественное открытие фотовыставки «Улицы моих Великих Лук». Как сообщили Псковскому агентству информации в Комитете культуры администрации города, на выставку было представлено более 250 фотографий Великих Лук.

Все фотоработы прошли конкурсный отбор профессионального жюри, в состав которого вошли ведущие фотографы и художники Великих Лук.

На торжественном открытии присутствовали фотохудожники участники выставки, представители фотоклуба «Ракурс» и молодые фотохудожники Великих Лук. Вечер стал синтезом трех направлений искусства: поэзии, фотографии и музыки. Стихи великолукских поэтов Энвера Жемлиханова и Анатолия Шулаева прочли их сыновья Тимур Жемлиханов и Александр Шулаев. Поколение современных поэтов представила поэтесса Людмила Скатова. Традиционно звучала музыка в исполнении солистов филармонии.

Экскурсии, которые будут проводиться в Выставочном зале Центре эстетического воспитания, посетят учащиеся школ города. Для всех великолучан желающих посетить фотовыставку вход свободный.

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