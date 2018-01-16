Выставка «Улицы моих Великих Лук» открылась в городе

21:44, 16 января 2018, ПАИ

В Центре эстетического воспитания Великих Лук состоялось торжественное открытие фотовыставки «Улицы моих Великих Лук». Как сообщили Псковскому агентству информации в Комитете культуры администрации города, на выставку было представлено более 250 фотографий Великих Лук.

Все фотоработы прошли конкурсный отбор профессионального жюри, в состав которого вошли ведущие фотографы и художники Великих Лук.

На торжественном открытии присутствовали фотохудожники участники выставки, представители фотоклуба «Ракурс» и молодые фотохудожники Великих Лук. Вечер стал синтезом трех направлений искусства: поэзии, фотографии и музыки. Стихи великолукских поэтов Энвера Жемлиханова и Анатолия Шулаева прочли их сыновья Тимур Жемлиханов и Александр Шулаев. Поколение современных поэтов представила поэтесса Людмила Скатова. Традиционно звучала музыка в исполнении солистов филармонии.

Экскурсии, которые будут проводиться в Выставочном зале Центре эстетического воспитания, посетят учащиеся школ города. Для всех великолучан желающих посетить фотовыставку вход свободный.