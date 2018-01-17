Вопрос работы полигона рассмотрят порховские депутаты на внеочередной сессии
Внеочередная 5-я сессия Собрания депутатов Порховского района шестого созыва состоится 22 января в 11:00. Как сообщили Псковскому агентству информации в районной администрации, депутаты рассмотрят два вопроса.
Первый вопрос будет касаться работы полигона ТБО на территории Порховского района по утилизации твердых бытовых отходов. Также планируется внести изменения в решение Собрания депутатов района от 26 декабря 2017 года № 45 «О бюджете муниципального образования «Порховский район» на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов».