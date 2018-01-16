Утверждена новая программа кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства

22:04, 16 января 2018, ПАИ

Правительство Российской Федерации опубликовало подписанное 30 декабря 2017 года Дмитрием Медведевым постановление о правилах субсидирования банков, кредитующих малый и средний бизнес на льготных условиях — под 6,5 % годовых. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике.

Получить субсидию смогут банки, которые еще не фондировались в Банке России, и те 49 уполномоченных банков, которые уже получают средства ЦБ и выдают льготные кредиты по «Программе 6,5». При этом по «Программе 6,5» средства под 6,5 % годовых выделял банкам сам ЦБ — субъектам МСП они обходились в 9,6–10,6 % годовых. Эту разницу теперь и должен будет компенсировать кредитным организациям бюджет.

Льготные кредиты под 6,5 % годовых будут выдаваться на условиях, схожих с условиями «Программы 6,5», на проекты в приоритетных отраслях — сельском хозяйстве, обрабатывающих производствах, строительстве, транспорте и связи, туристской деятельности, здравоохранении и утилизации отходов. Срок льготного инвестиционного кредита — до десяти лет, оборотного — не более трех лет.

Как отмечает глава «Опоры России» Александр Калинин, новая программа — очень востребованный продукт, в ней «сведены два механизма — фондирование со стороны ЦБ и компенсация маржи банков из федерального бюджета, что в конце концов позволит предпринимателям получить реально льготный кредит». По его оценкам, лимиты малый бизнес исчерпает уже за первый квартал. Также в «Опоре России» отмечают, что бюджет новой программы составляет менее 1 млрд рублей, то есть объем кредитования составит 50 млрд рублей, что мало, необходимо минимум 150 млрд рублей. В целом в «Опоре России» надеются, что в результате объем кредитования МСП вернется к показателю 2014 года, приблизившись к 5 трлн рублей.

Глава Центра финансово-кредитной поддержки бизнеса «Деловой России» Алексей Порошин отмечает, что бизнес очень ждал снижения ставок: инфляция по итогам года составила 2,5 %, а ключевая ставка снижена ЦБ до 7,75 %. «Сейчас хорошие условия для модернизации, для запуска новых производств, и льготные кредиты — хорошее подспорье. Многие в ожидании снижения ставок решили кредитоваться уже в 2018 году. Можно говорить об отложенном спросе на кредиты»,— отметил он. Пик кредитования, по его словам, придется на февраль-март, пока не исчерпаны лимиты. По оценке Центра финансово-кредитной поддержки бизнеса «Деловой России», доля «Программы 6,5» в кредитном портфеле МСП составила около 2%, при ставках в 6,5% она может вырасти до 3–3,5%, а доля в 5% «будет ключевой задачей институтов развития на ближайшую перспективу».