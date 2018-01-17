Специалисты Центра противопожарной пропаганды навестили псковский детский сад «Золотая рыбка»

22:26, 16 января 2018, ПАИ

15 января состоялась очередная встреча специалистов Центра противопожарной пропаганды и общественных связей ФГКУ «1 отряд ФПС по Псковской области» с воспитанниками и педагогами МБДОУ №24 «Золотая рыбка». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Ведущий методист центра Светлана Таганова в рамках занятий с детьми продолжила работу по ознакомлению с нормами пожарной безопасности, формированию представлений о правильном поведении при возникновении пожара в помещении. Кроме того, в этот раз гостем названного дошкольного образовательного учреждения стала государственный инспектор по маломерным судам ФКУ «Центр государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Псковской области» Екатерина Суворова.

«Подобные занятия в нашем детском саду проводились Светланой Николаевной и раньше, – рассказал их организатор, инструктор физического воспитания МБДОУ №24 Ольга Малиновская. – Ребята узнавали об основных причинах пожаров в жилье человека; о правилах безопасности при использовании газовых и электрических приборов; получали представление об использовании первичных средств пожаротушения, в том числе, порошкового огнетушителя. Также у малышей была возможность увидеть и примерить боевую куртку пожарных и пожарную каску. Конечно, все это им очень нравилось!»

На занятии, которое состоялось 15 января текущего года, воспитанники детского сада получили представление об одном из поражающих факторов пожара – задымлении. Они узнали, как защищены от дыма пожарные, потренировались выходить из условно сильно задымленного помещения. Кроме того, ребята увидели и получили возможность примерить не только защитную маску пожарного, но и универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель «Шанс».

Вторая часть занятия была посвящена безопасности на водных объектах в зимнее время года. С установлением отрицательных температур воздуха на водоемах проходит процесс ледостава, однако, лед в настоящее время еще недостаточно крепок, и выходить на него опасно, отметили в МЧС. Именно об этом в игровой форме, с использованием загадок и тематических иллюстраций, ребятам напомнила государственный инспектор по маломерным судам Екатерина Суворова. Затем присутствующим был предложен небольшой мультипликационный фильм о Смешариках, героиня которого, Нюша, решила использовать в качестве катка неокрепший лед пруда. Она очень быстро оказалась в ледяной воде и только своевременная помощь Бараша спасла Нюше жизнь.

В конце занятия каждый воспитанник «Золотой рыбки» получил небольшой сувенир – закладку-памятку о правилах поведении на водных объектах в зимнее время года.