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Общество

Законопроект об увеличении штрафа за отсутствие ОСАГО рассмотрит Госдума

Проект по поправкам в КоАП РФ, предусматривающий увеличение штрафа за управление автомобилем без полиса ОСАГО с 800 до 5 тысяч рублей внесён в Госдуму. Как сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных нижней палаты парламента, инициатором законопроекта выступил депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Вострецов.

На данный момент КоАП предусматривает возможность уплаты штрафа в 20-дневный срок с 50% скидкой, то есть водителю, не исполнившему обязанность по страхованию, грозит штраф в 400 рублей, в то время как средняя цена полиса ОСАГО - 5,8 тысяч рублей. Новвовведения решат проблему наличия у автовладельцев соблазна ездить без исполнения обязанности по страхованию своей гражданской ответственности до того момента, пока его не остановят сотрудники ГИБДД. По мнению Сергея Вострецова, дешевле будет один раз исполнить обязанности по страхованию своей гражданской ответственности и заплатить за полис ОСАГО, чем уплачивать подобные штрафы.

До 5 тыс. рублей также предлагается повысить штраф за нарушение условий эксплуатации ТС, указанных в полисе - 500 рублей.

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