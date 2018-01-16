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Экономика

Показатели программы по расселению из аварийного жилья выполнены на 97,5%

Целевые показатели программы по расселению из аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2012 года, выполнены на 97,5%. Всего за время реализации программы расселено более 1 миллиона человек, доложил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень в рамках совещания президента Владимира Путина с членами Правительства 16 января.

К середине февраля исполнение программы, по словам Михаила Меня, составит 99%. Как отметил министр, 68 регионов полностью выполнили свои обязательства по расселению аварийного жилья, из них 12 – досрочно. «Продолжают расселение 15 регионов: Республики Карелия, Саха (Якутия), Тыва, Забайкальский край, Приморский край, Ставропольский край, Еврейская автономная область, Ивановская, Иркутская, Кировская, Костромская, Омская, Псковская, Свердловская, Тверская области. Из них 6 субъектов (Республика Саха (Якутия), Ставропольский край, Еврейская автономная область, Псковская, Свердловская, Омская области) завершат расселение к середине февраля. Дома уже готовы и завершается оформление необходимых для передачи квартир людям документов. Остальные 9 регионов завершат расселение до конца года», - сообщил Михаил Мень.

Он пояснил, что ведомство проверяет причины нарушения сроков выполнения регионами своих обязательств и по итогам представит доклад. Регионы объясняют отставание прошедшими чрезвычайными ситуациями и неблагоприятными погодными условиями.

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