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Общество

Лыжный марш-бросок десантников пройдёт через Псковскую область

Маршрут первого в истории Воздушно-десантных войск (ВДВ) сверхдальнего лыжного перехода военнослужащих будет пролегать  через 60 населенных пунктов России, в том числе через Псковскую область. Как сообщили Псковскому агентству информации в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, десантники совершат лыжный марш-бросок через Псковскую, Белгородскую, Владимирскую, Воронежскую, Волгоградскую, Ивановскую, Костромскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Московскую, Орловскую, Ростовскую, Рязанскую, Смоленскую, Тамбовскую, Тверскую, Тульскую, Ульяновскую и Ярославскую области, а также Республику Мордовия и Краснодарский край.

Преодолевая маршрут в 7 тыс. 500 километров, десантники планируют в городах и населенных пунктах на пути перехода проводить концерты и показные выступления, культурно-досуговые и патриотические мероприятия для ветеранов, юнармейских, военно-патриотических отрядов и обычных граждан, демонстрируя навыки и умения военнослужащих ВДВ.

Марш-бросок посвящён 100-летию образования Рязанского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова.

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