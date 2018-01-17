Великолучанин повторно попался нетрезвым за рулём «Мазды»

11:27, 17 января 2018, ПАИ

16 января в Великих Луках на проспекте Гагарина полиция установила нетрезвого 31-летнего жителя Великолукского района за рулем «Мазды», который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.