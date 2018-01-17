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Общество

111 долгожителей Псковской области отметят в январе юбилеи

В Псковской области 111 долгожителей отметят в январе 90-летние, 95-летние и 100-летний юбилеи. Все они получат персональные поздравления от президента России Владимира Путина, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда РФ. 

По информации отдела социальных выплат, 90 лет исполнится 89 пенсионерам из Невельского, Великолукского, Псковского, Дновского, Локнянского, Порховского, Куньинского, Бежаницкого, Островского, Опочецкого, Пустошкинского, Себежского, Стругокрасненского районов.

95-летие отметит 21 долгожитель из Псковского, Пыталовского, Гдовского, Локнянского, Себежского, Опочецкого, Невельского, Порховского, Стругокрасненского, Пустошкинского районов.

Одна жительница областного центра будет отмечать 100-летний юбилей.

Большинство среди январских юбиляров составляют женщины – их 97 человек.

Напомним, что специалисты Отделения Пенсионного фонда России по Псковской области ежемесячно проводят сбор и обработку сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, отмечающих юбилейные и круглые даты (начиная с 90-летия). Собранная информация используется для подготовки персональных поздравлений президента России.

По всем вопросам специалисты регионального Отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону «Горячей линии» ОПФР 8-800-775-7950, а также в группе «ВКонтакте».

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