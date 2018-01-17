Рост экономики на 1,2% прогнозируют российские эксперты

10:05, 17 января 2018, ПАИ

В первом квартале 2018 года экономика России может вырасти на 1,2%, что в два раза превышает прошлогодний показатель, заявили эксперты. Об этом пишет газета «Известия».

Согласно исследованию РЭУ имени Г. В. Плеханова, рост экономики произойдет в сфере страхования, фондового рынка, сделок с недвижимостью, в сфере обслуживания. Также может вырасти стоимость нефти.

При этом отмечается, что основной импульс экономике придаст финансовая деятельность, прирост которой может составить 3,4%. В основном это страховые услуги для населения и операции на фондовом рынке.

Как заявили в Минэкономразвития, реальные зарплаты граждан РФ в 2018 году увеличатся на 3,9% против 3,1% в прошлом.