Михаил Ведерников поздравил жителей Великих Лук с 75-й годовщиной освобождения города от фашистов

09:17, 17 января 2018, ПАИ

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Великих Лук с 75-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Врио губернатора напомнил, что 17 января 1943 года после кровопролитных боев город был освобожден от врага. Около двух месяцев длилась Великолукская наступательная операция 3-й Ударной Армии Калининского фронта. Из-за ожесточенных сражений, развернувшихся на подступах и улицах города, эта битва вошла в историю под названием «малый Сталинград».

«За Великие Луки сражались люди многих национальностей из разных уголков нашей огромной страны. С тех пор эта земля остается одним из символов единства и непобедимости нашего народа, подлинного патриотизма и величайшей Победы Советского солдата-освободителя, - говорится в тексте поздравления. - Мы с благодарностью вспоминаем всех, кто героически сражался за свою Отчизну в составе полков 3-й Ударной Армии, в партизанских отрядах, в подпольных группах». Особую благодарность Михаил Ведерников выразил ветеранам трудового фронта, тем, кто восстанавливал город, промышленные предприятия в послевоенные годы. Он отметил, что за время войны Великие Луки были практически полностью разрушены, но, благодаря героическому труду великолучан, город был полностью восстановлен.

«Память о военных годах дает возможность осознать цену мирной, созидательной жизни. И наша задача — быть достойными наших героических дедов, беречь мир, который они сохранили для нас. Светлая память всем, кто покоится в великолукской земле. Низкий поклон ныне живущим воинам-освободителям! Уважаемые ветераны, жители Великих Лук, примите искренние пожелания крепкого здоровья, мира и благополучия, дальнейших успехов во всех делах и начинаниях!», - добавил врио главы региона.