На три категории по уровню долга разделят российские авиакомпании

11:59, 17 января 2018, ПАИ

В России авиакомпании разделят на три категории по уровню долга. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минтранс, на самые закредитованные предприятия могут налагаться ограничения на полеты.

По словам представителей министерства, новые критерии разработаны по инициативе Аналитического центра при Правительстве РФ совместно с Минтрансом России. Критерии создали для выявления рисков и профилактика ситуаций, в которой в 2017 году оказалась авиакомпания «ВИМ-Авиа» и тысячи ее пассажиров.

«По результатам проведенной работы предложено дополнить методику несколькими новыми критериями — показателями отношения чистого долга к операционной прибыли до амортизации (EBITDA), а также качества ликвидных активов и его соответствия краткосрочной кредиторской задолженности», — заявили в Минтрансе.

В ведомстве также отметили, что предложение направлено на повышение эффективности контроля за авиакомпаниями. «Это предложение ведет к расчистке рынка, после которой останется только десяток крупнейших компаний», — добавили в ведомстве.