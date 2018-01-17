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Пожар произошел на Поземского в Пскове из-за неосторожного обращения с огнём

16 января в 13:20 в Пскове на улице Леона Поземского в жилом доме на первом этаже в комнате обгорела стена на площади  4 квадратных метра, помещение закопчено. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Спасен жилой дом.

Кроме того, в 5:01 Великолукском районе в СНТ «Вскувица» в бане сгорела кровля, строение выгорело изнутри. Причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.  

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