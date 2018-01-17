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Общество

Роспотребнадзор усилил контроль на границах России из-за вспышки кори в Европе

Роспотребнадзор усилил контроль на границах РФ из-за вспышки кори в Европе и на Украине, пишет газета «Известия».

С учетом того, что морские и автомобильные пункты пропуска граничат с территорией государств Евросоюза, усилен санитарный контроль против кори. Усиленный контроль действует на пропускных пунктах на границе с Финляндией и Эстонией.

Как сообщило Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Европе заметно ухудшилась эпидемиологическая ситуация по кори. За январь–октябрь 2017 года в странах ЕС заболеваемость корью в три раза превысила уровень 2016 года. Самая сложная обстановка отмечается в Италии, Румынии, Украине, Германии.

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