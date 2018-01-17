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Общество

По требованию прокуратуры в Пустошке в спортзале и центре допобразования установлено видеонаблюдение

В Пустошкинском районе прокуратура добилась установки систем видеонаблюдения в спортивном зале и здании «Юный техник» МБУ ДО «Центр дополнительного образования для детей». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о защите прав и законных интересов несовершеннолетних и установила, что в нарушение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» спортзал и здание «Юного техника» длительное время не были оборудованы системами видеонаблюдения.

В этой связи прокурор района направил в суд исковое заявление с требованием возложить на администрацию учреждения дополнительного образования обязанность по оборудованию зданий системами видеонаблюдения.

Требования прокурора суд удовлетворил. Решение суда исполнено.

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