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Общество

Горячая линия по вопросу приёма новых купюр откроется в России

«Горячая линия» по вопросам оборота денег откроется в связи с тем, что некоторые магазины и предприятия отказываются принимать у населения старые купюры, банковские карты и недавно вошедшие в оборот купюры номиналом в 200 и 2000 рублей.

Как сообщает «Российская газета», всероссийская «горячая линия» будет работать с 18 по 25 января. Специалисты Роспотребнадзора и эксперты центров по консультированию потребителей проконсультируют граждан по обращению купюр в 200 и 2000 рублей, приему ветхих купюр, отказу в оплате мелкими монетами и банковской картой.

Роспортребнадзор собирается разъяснить, какие есть права у продавцов и покупателей, а также напомнить о возможных мерах наказания при отказе принимать легальные средства оплаты. Например, любой отказ продавца в приеме обладающих всеми установленными признаками платежеспособности банкнот Банка России номиналом 200 и/или 2000 рублей в счет оплаты тех или иных товаров (услуг) должен рассматриваться как противоправное действие, ущемляющее права потребителей и необоснованно препятствующее заключению договора купли-продажи (договора оказания услуг).

Штраф за это административное нарушение для юридических лиц может составлять до 50 тысяч рублей.

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