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Общество

Александр Котов: Великолукская наступательная операция навсегда вписана в историю Великой Отечественной войны

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил жителей Великих Лук с 75-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«От имени Псковского областного Собрания и от себя лично сердечно поздравляю всех великолучан – жителей города воинской славы с 75-ой годовщиной освобождения Великих Лук от немецко-фашистских захватчиков!», - говорится в поздравлении.

По словам Александра Котова, Великолукская наступательная операция «героической страницей» навсегда вписана в историю Великой Отечественной войны. По его словам, несмотря на то, что с исторического момента прошло много лет, люди не забывают о «великом подвиге советского солдата и о той страшной цене, которую пришлось заплатить нашему народу за мир и свободу».

«Одна на всех Победа ковалась на фронтах, в партизанском подполье, в тылу. Свой вклад в общий разгром врага внесли и героические освободители Великих Лук. Отдав свои жизни в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, они подарили будущее последующим поколениям и навечно сохранили свои имена в благодарной памяти потомков. Вечная память павшим героям, вечная слава ветеранам Великой Отечественной войны!», - заключил Александр Котов.

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