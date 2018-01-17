ВАЗ врезался в жилой дом в Невеле

10:07, 17 января 2018, ПАИ

16 января в 3:00 в Невеле у дома № 8 по улице Рошаля ВАЗ-2107 врезался в жилой дом. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, пострадал в аварии 19-летний пассажир ВАЗа. Он был госпитализирован.

Всего за минувшие сутки на территории Псковской области зарегистрированы 2 ДТП, в которых 2 человека получили ранения различной степени тяжести. Угонов не зафиксировано.

Сотрудники ГИБДД задержали 10 водителей в состоянии алкогольного опьянения.