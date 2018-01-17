Более 60 новогодних программ провели студенты Псковского колледжа искусств

13:26, 17 января 2018, ПАИ

Студенты Псковского колледжа искусств провели более 60 новогодних интерактивных игровых программ для детей и взрослых, в которых приняли участие более 1000 зрителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе колледжа.

Авторами и исполнителями новогодних игровых программ и театрализованных представлений выступили студенты 1-го и 3-го курса специальности «Социально-культурная деятельность» (руководители Раиса Шалухина и Снежана Власова), студенты 2-го и 4-го курса специализации «Театральное творчество» (руководители Людмила Масленникова и Владислав Семёнов).

Творческие группы выступили перед различными зрительскими аудиториями: в общеобразовательных и коррекционных школах Пскова и Псковского района, библиотеках, Приказной палате, детской областной больнице, областном Центре семьи (отдел социальной реабилитации), Бобровском доме-интернате, в Доме инвалидов (деревня Лещихино Палкинского района), Производственных интеграционных мастерских имени В. П. Шмитца, Детской художественной школе, Псковской детском доме, областном Доме детства и юношества «Радуга», Управлении внутренних дел Пскова.

Как отметили в колледже, многие организации являются постоянными социальными партнёрам колледжа искусств и ежегодно приглашают творческие группы на свои новогодние мероприятия.

В частности, творческое объединение «Дебют», основу которого сегодня составляют студенты 1-го курса специальности «Социально-культурная деятельность», под руководством Снежаны Власовой уже на протяжении 11 лет организует благотворительные ёлки в детской областной больнице. В этом году новогодние программы «Дебюта» увидели около 200 пациентов пяти отделений – травматологии, хирургии, терапии, неврологии и лор-отделения.

Ежегодно студенты под руководством Владислава Семёнова отправляются в «Новогоднее турне» с участниками творческих коллективов областного Дома детства и юношества «Радуга». В последние дни уходящего года юным зрителям была представлена «История про то, как под новый год премудрые гости Лукерью в иностранное турне сватали» - новогодний игровой сказ «о псковской боярыне-государыне Бабине Бабовне, её верных слугах, да дурной дочке Лукерье Гороховне».

Много лет студенческая бригада под руководством Раисы Шалухиной выступает перед детьми сотрудников Управления внутренних дел, а также проводит новогодние ёлки в самом колледже искусств. В этом году юные зрители принимали участие в интерактивной программе «Новогоднее происшествие с псом Гошей», которая является дипломной режиссёрской работой студентки 3-го курса специальности «Социально-культурная деятельность» Анны Реница.

Шестой год студенческий театральный коллектив «Набат-5» под руководством Людмилы Масленниковой проводит мероприятия для детей в Приказной палате и Бобровском доме-интернате.

«Новогодние и Рождественские песни в исполнении эстрадных и академических вокалистов колледжа создали праздничное настроение сотрудникам и воспитанникам Псковских интеграционных мастерских для инвалидов имени В. П. Шмитца, медицинскому персоналу Псковской городской поликлиники и хосписа св. Марфы-Марии», - отметили в колледже.

Добавим, что Новогодний проект колледжа искусств окончательно завершится лишь в конце января.