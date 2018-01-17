Похитителя алкоголя и парфюма задержала в Пскове Росгвардия

12:18, 17 января 2018, ПАИ

В Пскове сотрудники Росгвардии поймали мужчину, подозреваемого в краже из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в магазине на Рижском проспекте. Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который похитил из торгового зала алкогольные напитки, парфюмерию и продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.