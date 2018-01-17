1
12:22
Псковские пограничники спасли от обморожения иностранцев, пытавшихся сбежать в Европу
18:27
Стрелять по колёсам ВАЗа пришлось псковским полицейским, чтобы остановить пьяного водителя
20:57
На трассе в Островском районе произошло ДТП с участием трёх автомобилей
10:49
14-летняя девочка пропала в Великолукском районе
09:28
Грабители из Пскова задержаны в Петербурге во время очередного налёта
15:50
Скончался вице-спикер областного Собрания Валентин Каленский
10:52
Два рыбака утонули на карьере в Псковском районе
Еще новости
Происшествия

По требованию прокурора Пскова признана запрещённой информация о реализации лекарств на 13 сайтах

По требованию прокурора Пскова запрещена информация о реализации лекарственных средств на некоторых интернет-сайтах.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, псковский городской суд установил, что на 13-ти сайтах в нарушение действующего законодательства содержится информация о продаже лекарственных средств дистанционным способом, в том числе, незарегистрированных в Российской Федерации.

Указанная информация на интернет-сайтах предоставлена в открытом доступе, что побуждает граждан к нарушению законодательства, регулирующего порядок розничной торговли лекарственными препаратами, и ставит под угрозу их жизнь и здоровье, поскольку проверить качество продукции и соответствие требованиям безопасности невозможно. За незаконную реализацию лекарственных средств действующее законодательство предусматривает как административную, так и уголовную ответственность.

Решения суда будет направлено в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Российской Федерации для включения сетевых адресов в единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено с целью ограничения к ним доступа.

Исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре Пскова.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Псковские пограничники спасли от обморожения иностранцев, пытавшихся сбежать в Европу
17 января 2018
Псковские пограничники спасли от обморожения иностранцев, пытавшихся сбежать в Европу 1
Стрелять по колёсам ВАЗа пришлось псковским полицейским, чтобы остановить пьяного водителя
16 января 2018
Стрелять по колёсам ВАЗа пришлось псковским полицейским, чтобы остановить пьяного водителя
На трассе в Островском районе произошло ДТП с участием трёх автомобилей
15 января 2018
На трассе в Островском районе произошло ДТП с участием трёх автомобилей
14-летняя девочка пропала в Великолукском районе
15 января 2018
14-летняя девочка пропала в Великолукском районе 1
Грабители из Пскова задержаны в Петербурге во время очередного налёта
09 января 2018
Грабители из Пскова задержаны в Петербурге во время очередного налёта
Скончался вице-спикер областного Собрания Валентин Каленский
08 января 2018
Скончался вице-спикер областного Собрания Валентин Каленский 5
Два рыбака утонули на карьере в Псковском районе
08 января 2018
Два рыбака утонули на карьере в Псковском районе
В Пскове на Рижском проспекте автомобиль сбил пожилую женщину
06 января 2018
В Пскове на Рижском проспекте автомобиль сбил пожилую женщину 1

Идет загрузка...