По требованию прокурора Пскова признана запрещённой информация о реализации лекарств на 13 сайтах

16:06, 17 января 2018, ПАИ

По требованию прокурора Пскова запрещена информация о реализации лекарственных средств на некоторых интернет-сайтах.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, псковский городской суд установил, что на 13-ти сайтах в нарушение действующего законодательства содержится информация о продаже лекарственных средств дистанционным способом, в том числе, незарегистрированных в Российской Федерации.

Указанная информация на интернет-сайтах предоставлена в открытом доступе, что побуждает граждан к нарушению законодательства, регулирующего порядок розничной торговли лекарственными препаратами, и ставит под угрозу их жизнь и здоровье, поскольку проверить качество продукции и соответствие требованиям безопасности невозможно. За незаконную реализацию лекарственных средств действующее законодательство предусматривает как административную, так и уголовную ответственность.

Решения суда будет направлено в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Российской Федерации для включения сетевых адресов в единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено с целью ограничения к ним доступа.

Исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре Пскова.