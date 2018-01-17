Инструктаж по подсчету животных прошел в Полистовском заповеднике

13:37, 17 января 2018, ПАИ

16 января в Полистовском заповеднике прошел инструктаж по проведению зимних маршрутных учетов (ЗМУ) основных охотничьих видов зверей и птиц. Учетчики из числа государственных инспекторов получили карты маршрутов и спланировали проведение работ в этом сезоне, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе заповедника.

Научный сотрудник Полистовского заповедника Оскар Сайфуллин рассказал, что в день, предшествующий проведению учетных работ, на маршруте нужно затереть все следы, оставленные на снегу обитателями заповедника в предыдущий период. Маршрут должен проходиться учетчиком на снегоходе в течение одного дня. Кроме того, специалисту нужно внимательно отслеживать следы как зверей, так и птиц, пересекающие маршрут.

По словам Оскара Сайфуллина, для всех пересечений фиксируются GPS-координаты, вид животного и направление его движения. В случае большого скопления следов в одном месте оно обозначается как жировка, указывается вид животного и общее количество пересечений следов.

Как отметили специалисты, зимние маршрутные учеты – это часть экологического мониторинга, призванная отслеживать изменения численности заповедных обитателей. Всего на территории Полистовского заповедника и его охранной зоны проложены 5 учетных маршрутов протяженностью до 15 километров каждый. Они проходят вблизи границы болота и леса, где животные проводят большую часть времени – кормятся и отдыхают в укромных местах.

Учеты животных начнутся, как только на охраняемой территории сформируется устойчивый снежный покров. По их результатам специалисты научного отдела определят примерную плотность различных видов животных, обитающих на территории Полистовского заповедника.