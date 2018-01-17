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Насильник и убийца из Бежаниц предстанет перед судом в Пскове

18 января Псковский областной суд начинает слушание по уголовному делу в отношении неработающего, ранее судимого 31-летнего жителя поселка Бежаницы, которому предъявлено обвинение в убийстве, сопряженном с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе суда. 

Как следует из обвинительного заключения, днём 19 декабря 2016 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в безлюдном месте поселка Бежаницы напал на незнакомую женщину, шедшую в одну из близлежащих деревень. Насильно отведя ее в находящийся неподалеку лесной массив, злоумышленник избил потерпевшую, а затем изнасиловал и совершил иные действия сексуального характера, после чего задушил, желая таким образом избежать ответственности за содеянное.

Уголовное дело будет рассмотрено в закрытом судебном заседании.

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