Концертом отметил своё 25-летие псковский ансамбль «Элегия»

15:52, 17 января 2018, ПАИ

В детской музыкальной школе №2 имени М. П. Мусорского состоялся юбилейный вечер-концерт ансамбля эстрадной музыки «Элегия», посвящённый 25-летию со дня образования. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, коллектив ансамбля пришли поздравить представители городских властей и общественности Пскова, постоянные слушатели и давние поклонники.

Создатель, художественный руководитель ансамбля «Элегия», заслуженный работник культуры РФ, обладатель почётного звания «Душа земли Псковской» Юрий Наконечный поприветствовал гостей: «Мы работали из года в год, делали программы, радовали наших дорогих псковичей, исполняли русские романсы. Музыканты ансамбля - это, прежде всего, музыканты, которые одержимы идеей пропаганды нашего исконно русского жанра - романса». Юрий Наконечный вспомнил поимённо и тех, кто выступал в «Элегии» в прошлые годы.

От имени главы муниципалитета юбиляров поздравил заместитель главы Пскова Владимир Воробьев: «Ансамбль русской эстрадной музыки «Элегия» стал популярным коллективом и получил признание не только среди любителей музыки, но и среди профессионалов. Талантливые музыканты покоряют псковичей своим исполнительским мастерством. Каждое городское мероприятие с участием ансамбля становится ярким и незабываемым». Владимир Воробьев пожелал коллективу новых открытий и вручил художественному руководителю «Элегия» Юрию Наконечному почётную грамоту главы города.

Настоятель храма Александра Невского отец Олег Тэор с благодарностью вспомнил проведение в городе первых Александро-Невских чтений, одним из инициаторов которых является Юрий Наконечный.

Начальник управления культуры администрации города Юрий Мартынов, поздравляя, вручил Юрию Наконечному почетную грамоту управления культуры.

С поздравлением к коллективу обратился также директор детской художественной школы Олег Цветков. Руководитель городского парка культуры и отдыха имени А. С. Пушкина Евгений Шелемба пожелал артистам творческого долголетия.

Тёплые слова прозвучали также от поклонников коллектива.

Подарком для всех стал большой концерт, который длился более двух часов. Коллектив исполнил русские городские романсы в ритме танго, фокстрота. Провел концерт заслуженный артист России Сергей Попков.

Добавим, за 25 лет ансамбль русской эстрадной музыки «Элегия» стал популярным коллективом и получил заслуженное признание. За эти годы дано более 200 концертов в Пскове, городах Псковской области и России, в прибалтийских странах. В репертуаре - более 200 произведений.