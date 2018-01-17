Гастрономический фестиваль состоится в Дно

10:34, 17 января 2018, ПАИ

В этом году в Дно состоится межмуниципальный гастрономический фестиваль. Об этом сообщила первый заместитель председателя Госкомитета Псковской области по культуре Юлия Белобородова на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 17 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Юлия Белобородова отметила, что районы Псковской области вообще активизировали работу в сфере туризма. Среди лидеров в этом направлении она назвала Бежаницкий, Опочецкий и Дновский районы.

«Муниципалитеты хоть и ограничены в средствах, но зато хорошо знают «изюминки» на своих территориях. Они издают печатную продукцию по продвижению своего района. Отношение глав муниципалитетов к этому вопросу - важный аспект», - заключила Юлия Белобородова.