Эксперт: С появлением ОЭЗ «Моглино» в Псковской области стал развиваться деловой туризм

10:37, 17 января 2018, ПАИ

С появлением ОЭЗ «Моглино» в Псковской области стал развиваться такое направление, как «деловой туризм». Его представители задерживаются в городе в среднем на неделю. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня, 17 января, в ходе пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» рассказала первый заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по культуре Юлия Белобородова.

По ее словам, среднестатистический турист по-прежнему приезжает в Псковскую область на 2-3 дня. «Может и не стоит задерживать у себя туристов на неделю, а лучше нацеливаться на «возвратных» туристов, делать так, чтобы к нам приезжали еще», - добавила Юлия Белобородова.