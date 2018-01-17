Количество туристов-индивидуалов увеличилось в Псковской области

11:24, 17 января 2018, ПАИ

В Псковской области идет уменьшение туристических групп и имеет место «крен» в сторону увеличения туристов-индивидуалов: школьных групп и родителей с детьми. Об этом заявила первый заместитель председателя Госкомитета Псковской области по культуре Юлия Белобородова на пресс-конференции 17 января в пресс-центре газеты «Псковская правда», посвященной итогам в сфере туризма в 2017 и росту турпотока.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, по словам Юлии Белобородовой, сфера туризма привлекает интерес местного населения и приезжих гостей, поэтому особое внимание уделяется созданию условий для туристов.

Она также отметила, что в 2017 году началось активное продвижение региона в рамках проекта «Серебряное ожерелье России». Еще одно направление в туризме - «Имена на карте России» к юбилею Александра Невского, где с помощью конкурса был выбран турпродукт, который уже вышел на рынок.

«Мы начинаем продвижение маршрутов по усадебным комплексам - разработаны два кольца южное и северное. Плюс для развития детского туризма «Живые уроки». Еще один проект, который продвигает Минкульт, он существует с 2013 года - «Моя Россия». Когда дети посещают регионы по различным тематикам. У нас это были духовные истоки», - заявила Юлия Белобородова и отметила, что надеется на продолжение сотрудничества.

Кроме того, по словам заместителя председателя Госкомитета по туризму, муниципалитеты начали занимать более активную позицию по развитию туризма на своей территории. Она считает, что совместные усилия бизнеса и власти дают хороший результат.

Юлия Белобородова также уверена, что «центром притяжения» туристов являются событийные мероприятия. В качестве примера она привела состоявшийся в сентябре фестиваль имени Довлатова «Заповедник».

Также она напомнила об открытии новой точки прибытия туристов - станция Сущёво. «Не все пока устраивает туристов. Мы работаем и с железной дорогой и с Пассажиравтотрансом. И по поводу условий, и по поводу времени стоянки поезда», - добавила Юлия Белобородова.

«Мы знаем свои недостатки, понимаем куда двигаться, конечно, говорить о том, что мы - туристическая Мекка - неправильно», - заключила она.