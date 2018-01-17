Тургруппы зачастую привозят в Псковскую область экскурсоводов, которые могут что-то сочинить - Юлия Белобородова

10:58, 17 января 2018, ПАИ

Туристические группы зачастую привозят в Псковскую область своих экскурсоводов, которые могут что-то сочинить или не так рассказать, заявила первый заместитель председателя Госкомитета Псковской области по культуре Юлия Белобородова. Об этом с пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 17 января передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Юлия Белобородова отметила, что это больная тема, и ожидаются изменения в федеральном законодательстве, согласно которым экскурсовод должен будет получить аккредитацию, которая даст право работать в том или ином регионе. «Почва есть, нужны теперь нормативные полномочия. Сейчас мы не имеем прав остановить людей, которые, например, говорят, что «Псков немножко постарше Петербурга», - пояснила спикер.