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Общество

Самодельный автомат ППШ изъяли полицейские у великолучанина

В Великих Луках полиция изъяла у местного жителя пистолет-пулемет Шпагина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

28-летний великолучанин, находясь у своих родственников в деревне Опухлики Невельского района, в гараже собрал пистолет-пулемет. Мужчина, работающий слесарем в Великих Луках, использовал части оружия, обнаруженные им  при раскопках в местах боев времен Великой Отечественной войны. Он изготовил самодельный приклад к автомату, а также внес изменения  в его конструкцию. При обыске у подозреваемого кроме пистолета-пулемета стражи порядка изъяли оружейные детали и порох. По итогам экспертизы пистолет-пулемет признали огнестрельным оружием.

В отношении гражданина полиция возбудила уголовные дела за незаконные изготовление и хранение оружия. Проводится расследование.

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