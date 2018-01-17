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Общество

Жизни и процветания пожелал Александр Козловский Великим Лукам

Депутат Государственной Думы РФ от Псковской области Александр Козловский поздравил великолучан с Днем освобождения города. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе парламентария, он пожелал,  чтобы город всегда жил, трудился и процветал в мире и согласии, сообщила Псковскому агентству информации помощник парламентария. «Крепкого вам здоровья, благополучия вашим семьям, счастья и уверенности в завтрашнем дне!» - обратился депутат к землякам.

В тексте поздравления говорится, что 17 января – особенный день в истории древнего русского города. Именно в этот день в 1943 году после продолжительных и кровопролитных боев советские солдаты и офицеры освободили от оккупантов Великие Луки. «Мы гордимся нашими ветеранами, которые на передовой, в подполье, в партизанских отрядах и глубоком тылу ковали Великую Победу, которые восстановили из пепла разоренный фашистами город. Имена многих великолучан навсегда вошли в летопись истории, запечатлены в названиях улиц, на граните памятников и мемориалов», - отметил Александр Козловский. 

«Оглядываясь сквозь годы на их подвиг, как нельзя лучше понимаешь, что есть на земле сила, которую не способны уничтожить ни время, ни злая воля, - добавил депутат Госдумы. – Это любовь к своей Родине. Хочу обратиться ко всем великолучанам, но в первую очередь к молодежи: мы - внуки и правнуки великих героев прошлого. Мы должны хранить память о них, об их беспримерном подвиге, чтобы небо над нашей страной всегда было светлым и мирным».

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