20% турпотока Псковской области составляют китайцы

11:37, 17 января 2018, ПАИ

В 2016 году в Псковской области 20% иностранного турпотока составили китайцы. Об этом заявила первый заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по культуре Юлия Белобородова на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 17 января, посвященной итогам в сфере туризма в 2017 и росту турпотока.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, по словам Юлии Белобородовой, сейчас регион находится на подготовительной стадии предоставления турпродукта для китайцев. В связи с тем, что у этой категории туристов наблюдаются специфические потребности, она также отметила нехватку псковских экскурсоводов, владеющих английским языком.

Ещё одна языковая проблема, отметила Юлия Белобородова, - перевод на английский меню в псковских ресторанах и кафе.