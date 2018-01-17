Более 44 тонн какао-бобов из Кот-д-Ивуара не пропустили через границу в Псковской области

11:45, 17 января 2018, ПАИ

В международном железнодорожном пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации «Печоры-Псковские» остановлен ввоз более 44 тонн какао-бобов из Кот-д-Ивуара. Груз следовал из Эстонии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Причиной остановки стало нарушение фитосанитарных требований государств-членов Евразийского экономического союза. Указанные сведения об импортирующей стране и пункте ввоза в фитосанитарном сертификате не соответствовали информации в товарно-транспортных документах.

Запрещенные к ввозу какао-бобы возвратили на сопредельную территорию.