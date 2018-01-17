Премьерные показы спектакля «Отелло» состоятся в Пскове 20 и 21 января

17:00, 17 января 2018, ПАИ

Премьерные показы спектакля «Отелло» состоятся 20 и 21 января на большой сцене Псковского академического театра драмы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В театре отметили, что трагедию «Отелло» 400 лет играют на сценах мира, поэтому сюжет известен всем: отважный воин Отелло, прямодушный и доверчивый, попадает в сети коварного Яго и теряет все, что имеет. «Как подтверждает классика, времена меняются, лишь человеческая сущность неизменна. Любовь и коварство, порядочность и подлость, ревность и преданность, доверчивость и злоба, разрушающая человека, — все эти чувства остаются с нами. Поэтому и сегодня нас так волнует трагическая история любви генерала армии Отелло к юной Дездемоне», - рассказали создатели спектакля.

«Отелло - человек не лишённый нежности. Главное, что у него это как бы всё параллельно: грубость с нежностью, любовь со страстью. Не разделяет он так мирно чёрное и белое, а просто всему есть место быть», - отметил режиссер постановки Даниил Безносов.

Билетов на премьеру осталось немного. Приобрести их можно на сайте театра, а также в кассе на улице Пушкина, 13.