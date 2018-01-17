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Общество

Пропавшую великолучанку нашли полицейские в поезде из Москвы

Установлено местонахождение находившейся в розыске 28-летней жительницы Великих Лук Любови Латышевой, которая утратила родственные связи. Она освободилась из мест лишения свободы, после чего ее местонахождение было неизвестно, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

По полученным данным, разыскиваемую обнаружили сотрудники транспортной полиции в поезде «Москва - Великие Луки». Она следовала из столицы в Великие Луки.

Полиция выражает благодарность всем гражданам и журналистам СМИ, оказавшим содействие органам внутренних дел в розыске Любови Латышевой.     

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