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Общество

Власти Пскова поздравили великолучан с Днём освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

Глава Пскова Иван Цецерский и глава администрации города Александр Братчиков поздравили великолучан с Днём освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«День освобождения Великих Лук - это памятная дата, которая особенно дорога жителям муниципального образования. За ней стоят мужество и героизм, ратные подвиги многих солдат и офицеров, а также судьбы семей, чьи родственники отдали за Победу самую высокую цену - свою жизнь!», - отмечается в поздравлении.

Градоначальники подчеркнули, что Псков и Великие Луки роднит многое, в том числе и обладание почётным званием городов воинской славы, полученным за мужество и стойкость, проявленные в военные годы. По их словам, в городах России из поколения в поколение чтят память Героев Великой Отечественной войны, их имена увековечены в названиях улиц и школ.

Иван Цецерский и Александр Братчиков выразили признательность и благодарность в адрес ветеранов, тружеников тыла, участников партизанского движения. «Мы также вспоминаем тех, кто в послевоенное время восстанавливал город Великие Луки, возвращал к жизни социально значимые объекты, заново отстраивал жилые кварталы», - добавили они.

Градоначальники пожелали великолучанам крепкого здоровья, долгих лет жизни, добра и мирного неба над головой: «Пусть в каждом доме царят мир и благополучие, а имена и подвиги наших земляков будут символом несгибаемой воли людей земли псковской!».

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