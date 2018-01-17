За небезопасные погрузочно-разгрузочные работы оштрафовано псковское МП «Коммунальные услуги»
Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности муниципальное предприятие Псковского района «Коммунальные услуги» за не соблюдения трудового законодательства.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в ходе проверки было выявлено, что на предприятии не организовано безопасное выполнение погрузочно-разгрузочных работ, нарушен порядок выдачи работникам специальной одежды и средств индивидуальной защиты. Кроме того, предприятие не организовало прохождение обязательного психиатрического освидетельствования, в трудовые договоры работников не внесены сведения о повышенном размере оплаты труда и ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске за работу в тяжелых, вредных и опасных условиях.
Госинспектор труда выдал предписание об устранении выявленных нарушений трудового законодательства и наложил штраф.