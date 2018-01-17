0
12:22
Псковские пограничники спасли от обморожения иностранцев, пытавшихся сбежать в Европу
18:27
Стрелять по колёсам ВАЗа пришлось псковским полицейским, чтобы остановить пьяного водителя
20:57
На трассе в Островском районе произошло ДТП с участием трёх автомобилей
10:49
14-летняя девочка пропала в Великолукском районе
09:28
Грабители из Пскова задержаны в Петербурге во время очередного налёта
15:50
Скончался вице-спикер областного Собрания Валентин Каленский
10:52
Два рыбака утонули на карьере в Псковском районе
Еще новости
Происшествия

Пьяная великолучанка попыталась угнать такси

В Великих Луках наряд ДПС задержал горожанку, которая пыталась угнать такси. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, вечером 16 января великолукский таксист подвозил безработную, ранее судимую женщину 1976 года рождения. На Октябрьском проспекте в районе Смоленского рынка водитель остановил свой Daewoo и вышел в магазин купить кофе. При этом он оставил ключи в замке зажигания. Нетрезвая пассажирка воспользовалась этим, села за руль иномарки, но во время движения столкнулась с другой машиной и въехала в опору освещения.

Великолучанку задержал прибывший экипаж ДПС. По данному факту проводится проверка

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковские пограничники спасли от обморожения иностранцев, пытавшихся сбежать в Европу
17 января 2018
Псковские пограничники спасли от обморожения иностранцев, пытавшихся сбежать в Европу 1
Стрелять по колёсам ВАЗа пришлось псковским полицейским, чтобы остановить пьяного водителя
16 января 2018
Стрелять по колёсам ВАЗа пришлось псковским полицейским, чтобы остановить пьяного водителя
На трассе в Островском районе произошло ДТП с участием трёх автомобилей
15 января 2018
На трассе в Островском районе произошло ДТП с участием трёх автомобилей
14-летняя девочка пропала в Великолукском районе
15 января 2018
14-летняя девочка пропала в Великолукском районе 1
Грабители из Пскова задержаны в Петербурге во время очередного налёта
09 января 2018
Грабители из Пскова задержаны в Петербурге во время очередного налёта
Скончался вице-спикер областного Собрания Валентин Каленский
08 января 2018
Скончался вице-спикер областного Собрания Валентин Каленский 5
Два рыбака утонули на карьере в Псковском районе
08 января 2018
Два рыбака утонули на карьере в Псковском районе
В Пскове на Рижском проспекте автомобиль сбил пожилую женщину
06 января 2018
В Пскове на Рижском проспекте автомобиль сбил пожилую женщину 1

Идет загрузка...