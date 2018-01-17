Пьяная великолучанка попыталась угнать такси

12:13, 17 января 2018, ПАИ

В Великих Луках наряд ДПС задержал горожанку, которая пыталась угнать такси. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, вечером 16 января великолукский таксист подвозил безработную, ранее судимую женщину 1976 года рождения. На Октябрьском проспекте в районе Смоленского рынка водитель остановил свой Daewoo и вышел в магазин купить кофе. При этом он оставил ключи в замке зажигания. Нетрезвая пассажирка воспользовалась этим, села за руль иномарки, но во время движения столкнулась с другой машиной и въехала в опору освещения.

Великолучанку задержал прибывший экипаж ДПС. По данному факту проводится проверка