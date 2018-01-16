Депутаты «Единой России» рассмотрят вопрос о хранении и утилизации ТБО в Псковской области
Депутаты Псковского областного Собрания от «Единой России» рассмотрят на внутрифракционных парламентских слушаниях вопрос организации работы по хранению и утилизации твердых бытовых отходов на территории Псковской области. Такое решение принял Совет фракции сегодня, 16 января.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», планируется, что информацию по обозначенной теме на слушаниях представит администрация региона.
Этот же вопрос депутаты «Единой России» вынесли на обсуждение в рамках парламентского часа.