Депутаты «Единой России» рассмотрят вопрос о хранении и утилизации ТБО в Псковской области

14:20, 17 января 2018, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания от «Единой России» рассмотрят на внутрифракционных парламентских слушаниях вопрос организации работы по хранению и утилизации твердых бытовых отходов на территории Псковской области. Такое решение принял Совет фракции сегодня, 16 января.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», планируется, что информацию по обозначенной теме на слушаниях представит администрация региона.

Этот же вопрос депутаты «Единой России» вынесли на обсуждение в рамках парламентского часа.