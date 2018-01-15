Прайс на изготовление агитационных материалов в ООО «Пустошкинская типография» к выборам президента РФ 18 марта 2018 года
ООО «Пустошкинская типография» информирует о размере и других условиях оплаты изготовления агитационных материалов и другой печатной предвыборной продукции на выборах президента РФ в 2018 году.
|
формат
цветность
|
наименование
|
Цена за единицу
|
1000 шт.
|
2000 шт.
|
5000 шт.
|
А-3 (3+1)
|
Газета (4 полосы)
|
4-20
|
3-90
|
3-20
|
А-6 (1+1)
|
Пригласительные (газета)
|
0-48
|
0-34
|
0-26
|
А-6 (1+1)
|
Пригласительные (офсет 80)
|
0-94
|
0-65
|
0-50
|
А-5 (2+1)
|
Пригласительные (газета)
|
1-60
|
1-00
|
0-90
|
А-5 (2+1)
|
Пригласительные (офсет 80)
|
2-20
|
1-90
|
1-60
|
А-3 (1+0)
|
Образец заполнения избирательного бюллетеня (офсет 80)
|
3-60
|
3-30
|
3-15
|
А-4 (1+0)
|
Листовка (офсет 80)
|
1-93
|
1-71
|
1-60
|
А-4 (1+0)
|
Листовка (газета)
|
1-23
|
0-93
|
0-78
|
А-4 (4+0)
|
Листовка (офсет 80)
|
12-00
|
11-00
|
10-00
|
А-4 (4+4)
|
Листовка (офсет 80)
|
15-00
|
14-00
|
12-00
А-2 Плакат с кандидатами (ламинация) (4+0) – 160,00 руб/шт
А-3 Плакат с кандидатами (ламинация) (4+0) – 85,00 руб/шт
А-2 Плакат информационный (ламинация) (4+0) – 150,00 руб/шт
А-3 Плакат информационный (ламинация) (4+0) – 70,00 руб/шт
А-2 Аншлаг (ламинация) – 150,00 руб/шт
А-3 Настенный календарь- 65,00 руб/шт
Карманные календари- 9,00 руб/шт
Кружка с сублимационной печатью – 250,00 руб/шт
Футболка с сублимационной печатью – 400,00-480,00 руб/шт
ООО «Пустошкинская типография»
Адрес: 182300, Псковская область, город Пустошка, ул. Октябрьская, д. 36
Тел.(факс) (81142) 2-11-82; 2-25-29
Электронный адрес: tipograf2@ellink.ru; menpt@mail.ru