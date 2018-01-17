До -8 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью

17:03, 17 января 2018, ПАИ

18 января на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшой снег, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха по области составит ночью от -3 до -8 градусов, днём - от -1 до -6.

Будет дуть ветер южного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.