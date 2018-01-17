Путь навстречу

17:31, 17 января 2018, ПАИ

16 января участники заседания регионального организационного комитета по подготовке и проведению международных Ганзейских дней 2019 года в Пскове во главе с врио губернатора области Михаилом Ведерниковым согласовали основу официального логотипа праздника. На нём изображены храм Святой Троицы, русская ладья и волны, а рядом слоган: «Путь навстречу». Затем логотипу предстоит пройти согласование в федеральном оргкомитете под председательством вице-премьера правительства РФ Ольги Голодец. Автор брендбука псковской Ганзы, член Союза художников России и Союза театральных деятелей России Игорь Шаймарданов рассказал Псковскому агентству информации, чем он вдохновлялся и на что ориентировался в своей работе. Художник также объяснил концепцию и символику представленного логотипа.

Притягательный Псков

Сразу хочу сказать, что я сам считаю себя почти псковичом. С городом меня связывают и творческие отношения, и рабочие, и личные. Работал в псковском театре главным художником, не побоюсь этого сказать, в золотой период театра, когда главным режиссером был Вадим Иосифович Радун. В Пскове, как минимум, раз в год проходят мои персональные выставки. В качестве художника-постановщика я участвовал в подготовке праздников Масленицы, Пушкинских праздников поэзии, псковской Ганзы 2013 года.

Культурную жизнь Пскова знаю изнутри, а не в качестве приглашенного менеджера от искусства. И даже говорить не нужно про притягательную силу Пскова, про его историю, про его значение для России, про его красоту, чтобы до конца рассказать о моём желании послужить городу в меру своих творческих сил и оставшейся творческой биографии.

Всё перечисленное и вдохновляло меня на работу по созданию логотипа Ганзы. Но это так сказать лирика. Впрочем, без лирики и душевного брожения, без накопленного эмоционального багажа, без личностных историй и переживаний ни о каком результате не может быть и речи. Когда всего этого нет, то остаётся одна математика с геометрией и цветоведение с орфографией.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













«Псков. Ганза. Путь навстречу»

Логотип «Псков. Ганза. Путь навстречу» состоит из простых и запоминающихся элементов. Храм Святой Троицы, где находилась вечевая площадь — центр общественной жизни Пскова. Здесь избирались посадники, призывались князья, заключались договоры. Русская ладья, символизирующая движение и водный путь. Волны — как обозначение и географическая привязка Пскова к водной артерии – реке Великой.

Эти простые, лаконичные по визуальному восприятию элементы объединены в единую композицию, которая читается как град Псков, движущийся по волнам истории во все времена.

Цветовое решение логотипа тоже имеет определённую смысловую составляющую. В качестве основного фона выбран так называемый муравленый, то есть оливково-зелёный. Это цвет, который широко использовали псковские мастера ещё с XVI века, поливая такой глазурью изразцы для православных храмов. Такими работами, например, украшена церковь Георгия со Взвоза, построенная в 1494 году. Также этот цвет ассоциируется с водной стихией, лесами Пскова.

Второй цвет - охра, условно определяющаяся как золото куполов псковских храмов, богатство города, божественное сияние и покровительство Святой Троицы. В условиях печатной процедуры, охра может заменяться на печать золотым понтоном, золотым тиснением. Третий цвет – цвет стен псковских соборов, церквей, Приказных палат и других городских сооружений. Не зря в старину Псков называли белокаменным. Но этот цвет не чисто белый, он имеет сложный светло-песочный оттенок.

Сверхзадача

Я считаю, что задача логотипа - мгновенно выстроить у зрителя цепь ассоциативного ряда, за которым будет стоять образ того или иного мероприятия, события, товара, в конце концов. Конечно, в большинстве своём это должна быть позитивная реакция, а если ещё добавятся и положительные эмоции, то в деле проведения Ганзы это половина успеха.

В нашем случае рассчитываю, что зрители и гости праздника будут воспринимать знак Ганзы в Пскове как доброжелательное приветствие, приглашение в гости, радость предстоящих встреч. Наш знак, думаю, не должен нести назойливых, рекламных, коммерческих признаков. Это своего рода визитная карточка, первое знакомство с городом и горожанами. Это лицо праздника. А лицо при встрече должно излучать мир, спокойствие, приветливость и открытость.