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Общество

Частные военные компании предложили узаконить в России

В Государственной Думе рассмотрят законопроект о легализации работы частных военных компаний (ЧВК) в России. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на первого заместителя председателя комитета по государственному строительству и законодательству Михаила Емельянова.

По его словам, актуальность частных военных компаний показала ситуация в Сирии — «они прекрасно подходят для применения в похожих локальных конфликтах».

«Закон позволит привлекать сотрудников ЧВК к участию в контртеррористических операциях за рубежом, к защите суверенитета союзнических государств от внешней агрессии. А также к защите разных объектов, включая месторождения нефти и газа, железные дороги», — добавил Михаил Емельянов.

Депутат уверен, что деятельность ЧВК должны регулировать и лицензировать профильные ведомства. В законопроект планируется включить само понятие частных военных компаний, виды предоставляемых ЧВК услуг и их задачи. Проект предполагает и соцгарантии для россиян, являющихся сотрудниками подобных компаний.

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