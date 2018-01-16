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Политика

Псковский избирком подписал соглашение с региональной Торгово-промышленной палатой

17 декабря председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов и президент Торгово-промышленной палаты региона Владимир Зубов подписали соглашение о взаимодействии по вопросам информирования граждан о выборах президента России 18 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в избиркоме.

Документ предполагает взаимодействие сторон по вопросам обеспечения прав граждан на получение полной и достоверной информации о подготовке и проведении выборов президента России, сроках и порядке совершения избирательных действий.

«От имени избиркома выражаю признательность за содействие руководству Торгово-промышленной палате Псковской области. Наша совместная деятельность будет направлена на использование всех возможностей, чтобы информация о избирательной кампании дошла до каждого избирателя, и он смог воспользоваться своими конституционными и избирательными правами на этих больших и серьезных выборах президента РФ»,- сказал Михаил Иванов при подписании соглашения. По его мнению, учитывая возможности Торгово-промышленной палаты, важно довести до граждан сведения о новых возможностях по голосованию, в частности, рассказать о голосовании по месту фактического пребывания, а не по месту постоянной регистрации.

В рамках соглашения ТПП Псковской области будет оказывать содействие региональному избиркому в осуществлении информационно-разъяснительной деятельности в период подготовки и проведения выборов президента Российской Федерации. Документ вступает в силу с момента его подписания и действует до 18 марта.

Со своей стороны Владимир Зубов поблагодарил руководство Избирательной комиссии Псковской области за хорошее взаимодействие. «Мы уже начали совместную работу и материалы о предстоящем выборном процессе по избранию президента России находятся в помещениях ТПП, мы также информируем о президентской избирательной кампании наших членов и партнеров, а это более 450 организаций. От волеизъявления каждого из нас зависит будущее России и мы, предприниматели, хотим жить в экономически развитом государстве. Мы будем всячески содействовать их информированию об избирательной кампании по выборам президента РФ, ее особенностях и нововведениях», - отметил президент ТПП Псковской области.

«За доброе сотрудничество», - с такими словами Михаил Иванов и Владимир Зубов пожали друг другу руки после подписания соглашения.

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